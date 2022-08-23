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В Совфеде ответили на угрозы Зеленского вернуть Крым «любыми средствами»

Сенатор Джабаров назвал угрозы Киева вернуть Крым фантазиями Зеленского

Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации (СФ) Владимир Джабаров назвал фантазиями Зеленского планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно», — указал Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» пригрозил, что Киев вернет Крым любым способом и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений.

Он также заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта. «В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет», — отметил он.

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Марина Совина
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