В Совфеде ответили на угрозы Зеленского вернуть Крым «любыми средствами»

Сенатор Джабаров назвал угрозы Киева вернуть Крым фантазиями Зеленского

Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации (СФ) Владимир Джабаров назвал фантазиями Зеленского планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Фантазии Фарятьева, простите, Зеленского. Мечтать не вредно», — указал Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» пригрозил, что Киев вернет Крым любым способом и указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений.

Он также заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта. «В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет», — отметил он.