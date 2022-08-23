Семикратный чемпион «Формулы-1» из Британии обратился к Усику

Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что боксер Александр Усик — настоящий чемпион

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратился к украинскому боксеру Александру Усику после победы над британцем Энтони Джошуа.

Спортсмен поздравил украинца с победой. «Какой великолепный бой. Этот парень Усик — скромняга и настоящий чемпион», — заявил он.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.