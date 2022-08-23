Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Завтра
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Петр Ян опустился в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Петр Ян опустился на 14-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Петр Ян опустился в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Отечественный спортсмен потерял одну позицию и теперь располагается на 14-м месте. Лидерство в рейтинге захватил австралиец Александр Волкановски, обладающий чемпионским поясом в полулегком весе.

Ранее британский The Independent представил собственный рейтинг спортсменов UFC без учета весовых категорий. Петр Ян вошел в топ-10 и занял седьмое место, обойдя американцев Стипе Миочича (8), Колби Ковингтона (9) и Дастина Порье (10).

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США оценили очередной пакет военной помощи Украине
Патрушев объяснил необходимость учений США в Центральной Азии
Стала известна возможная причина аварии с 16 погибшими под Ульяновском
Значимость документа о гарантиях безопасности для Украины оценили
Россиянин украл автомобиль ради свидания с возлюбленной и сел в тюрьму
Психолог назвала главные признаки подростковой депрессии
Российский боец заявил об отсутствии таланта у Нурмагомедова
Глава крупнейшей киносети назвал необходимую для спасения кинотеатров сумму
В Херсонской области рассказали об основном языке обучения в школах
Российский лес обяжут продавать «по-белому»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.