СКР возбудил дело после суицида пытавшегося задушить двух россиянок студента

СКР возбудил дело после суицида напавшего на двух жительниц Норильска 23-летнего студента

Следователи возбудили дело о халатности в отношении норильских полицейских после суицида 23-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке изнасилования двух россиянок. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомства, 22 августа сотрудники ОМВД доставили фигуранта в следственный отдел управления СКР. Когда ему передали для ознакомления протокол задержания, россиянин попросил консультацию с адвокатом наедине. После этого защитник, задержанный и опероуполномоченный ОМВД прошли в помещение для курения. Там студент совершил суицид. Затем его тело было найдено под окнами здания.

О задержании 23-летнего жителя Республики Северная Осетия-Алания, приехавшего в Норильск в мае для прохождения практики на местном предприятии, стало известно 22 августа. Он признал вину и заявил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, ранним утром 20 августа подозреваемый напал на двух женщин, которые шли по улице. Он пытался их задушить и изнасиловать, но его спугнули прохожие.