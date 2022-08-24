Посольство России возмутили высказывания США о смерти Дугиной

Посольство России выразило вощмущение из-за высказываний США о смерти Дугиной

Посольство России в Вашингтоне выразило глубочайшее негодование в связи с высказываниями США по поводу гибели журналистки Дарьи Дугиной, произошедшей в Подмосковье 20 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений Посольство России в США

22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением.

Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента США

В то же время представитель американского ведомства выразил уверенность, что в Москве представят «определенные выводы» по данному вопросу.

Подробности трагедии

Дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

Автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги Андрей Краснов глава общественного движения «Русские горизонты»

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

По данным ФСБ, женщина, известная как Наталья Вовк, следила за Дугиной, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR. А в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP.

Реакция России и Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной.

Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

В свою очередь, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не ответственен за убийство Дарьи Дугиной.

Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины Владимир Зеленский президент Украины

Реакция России на заявления Минобороны Чехии о Дугиной

Небензя также заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.

Дипломат обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховов, сказавшей, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом».

Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

По словам российского дипломата, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».