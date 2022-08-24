Посольство России возмутили высказывания США о смерти Дугиной
Посольство России в Вашингтоне выразило глубочайшее негодование в связи с высказываниями США по поводу гибели журналистки Дарьи Дугиной, произошедшей в Подмосковье 20 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений
22 августа официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной.
При этом он отказался отвечать на вопрос о том, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением.
Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность
В то же время представитель американского ведомства выразил уверенность, что в Москве представят «определенные выводы» по данному вопросу.
Подробности трагедии
Дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.
Автомобиль загорелся сразу, полностью охватило его пламя, она потеряла управление, потому что на скорости ехала, и вылетела на противоположную сторону дороги
22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.
По данным ФСБ, женщина, известная как Наталья Вовк, следила за Дугиной, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. При въезде в Россию на машине стоял регистрационный номер Донецкой народной республики Е982ХН DPR. А в Москве уже использовались номера Казахстана — 172AJD02. После совершения убийства исполнительница покинула страну под украинским номером AH7771IP.
Реакция России и Киева
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной.
Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан
В свою очередь, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не ответственен за убийство Дарьи Дугиной.
Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины
Реакция России на заявления Минобороны Чехии о Дугиной
Небензя также заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.
Дипломат обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховов, сказавшей, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом».
Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку
По словам российского дипломата, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».