Захарова предупредила власти Латвии о расколе внутри страны из-за памятников

Захарова заявила, что снос мемориала в Риге приведет к расколу в Латвии

Власти Латвии, приняв решение о сносе мемориала Освободителям Риги, рискуют спровоцировать раскол внутри страны. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи. Несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия», — сказала дипломат.

Захарова назвала главную задачу сноса памятников. По ее мнению, латвийские власти занимаются демонтажем исторической памяти. «Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны-участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно — визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии», — отметила она.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен. По периметру дежурит полиция, вокруг комплекса находится не менее десяти микроавтобусов силовиков.

Жители Риги намерены выйти на акцию в знак протеста против сноса памятника. Рижане объявили сбор в 21:00 по местному времени, с собой участников просят приносить цветы и свечи.

Ранее партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) подала заявку в думу Риги на проведение акции протеста против сноса памятника воинам-освободителям, сообщил портал Delfi. Митинг, на который планировали прийти около 100 человек, был намечен на 22 августа, однако мэрия не согласовала пикет из-за мер безопасности и начала демонтажа. Тем не менее около 50 человек все же пришли на митинг. В течение часа протестующих разогнали, семеро были задержаны.

12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

Монумент в Риге открыли в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне. С 1996 года неоднократно поднимался вопрос о его сносе.