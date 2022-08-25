Российский сенатор отказал Украине в существовании в прежних границах

Сенатор Цеков: Украины после спецоперации в прежних границах уже не будет

Киев, делая громкие заявления о своей значимости в Европе, не может понять, что после специальной военной операции (СВО) Украины в прежних границах уже не будет. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так политик отреагировал на слова главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, что Киев должен стать ядром безопасности Европейского союза. «Ермак не может понять, что результатом СВО станет полное поражение Украины», — сказал он.

Цеков объяснил, что часть Украины войдет в состав России, остальная часть станет дружественной. При этом русофобски настроенным украинцам сенатор предрек бегство в Европу.

23 августа Ермак сообщил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. По его словам, текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.