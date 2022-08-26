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Высокие цены на газ усугубили кризис с удобрениями в Европе

Bloomberg: всплеск цен на газ в Европе усилил кризис с удобрениями

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Рекордные цены на газ в Европе привели к тому, что в регионе усугубился кризис с удобрениями. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время Европа уже потеряла около половины своих мощностей по производству аммиака. Кроме того, норвежская компания Yara заявила, что из-за всплеска цен на газ сократит использование аммония примерно на 35 процентов. В свою очередь, это усилило давление на поставки продовольствия по мере нарастания кризиса стоимости жизни.

За последние несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании и других стран, в том числе Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe. Она считает, что ситуация останется напряженной из-за роста цен на газ.

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Марина Совина
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