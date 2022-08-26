Появились подробности биографии устроившего стрельбу в московском кафе

Стрелок из кафе Зеленограда работает менеджером и недавно стал многодетным отцом

Появились подробности биографии мужчины, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, — он работает менеджером и недавно стал многодетным отцом. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает MK.RU.

По данным издания, подозреваемый переехал в Москву в 2017 году с 36-летней женой и двумя детьми. В их семье, по словам знакомых, царила гармония. Раньше он жил в Кемерово и работал в компании, которая производила промышленные весы. Затем его решили повысить и направили в столицу, где он стал руководителем одного из филиалов этой организации. В родном городе у стрелка остался отец, с которым у него были теплые отношения.

Бывшие подчиненные рассказали, что их начальник был довольно строгим, держал дистанцию и мог грубо выражаться. Также известно, что фигурант был замкнут и старался избегать общения с людьми. Отмечается, что когда он ездил в командировки по работе, то всегда держал при себе пистолет, хотя явных врагов у него не было.

В ноябре 2021 года мужчина решил поменять место работы и уволился с должности. Он устроился менеджером в крупную газовую компанию. А совсем недавно в его семье родился третий ребенок.

Ранее стало известно, что 26 августа в кафе в ходе конфликта фигурант выстрелил в посетителей из оружия. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с огнестрельными ранениями. Они находятся в тяжелом состоянии.

По горячим следам полиция установила личность стрелка и местонахождение, его задержали. При обысках в квартире подозреваемого нашли пистолет и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на двух человек. Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.