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Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы

Минобороны заявило об уничтожении гаубицы М777 из США, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, которая наносила удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Как сообщил 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.

Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

При этом, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

МАГАТЭ пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от исхода которых будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели артиллерийский обстрел ЗАЭС с позиции в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

Гаубицу М777 производства США, которая располагалась на позиции ВСУ, уничтожили прямым попаданием российского высокоточного боеприпаса.

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Минобороны также отчиталось о новых обстрелах ЗАЭС со стороны Украины. Она подверглась обстрелам дважды — при атаке ВСУ использовали крупнокалиберное западное вооружение. Тогда четыре боеприпаса взорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один — в районе специального корпуса № 1.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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