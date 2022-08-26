Минобороны России сообщило о новых обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как сообщил 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.
Киев отрицает свою причастность в обстрелах ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
При этом, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».
МАГАТЭ пока продолжает переговоры со всеми сторонами, в зависимости от исхода которых будет принято решение о том, чтобы отправить на станцию своих представителей.
По сообщению Конашенкова, ЗАЭС подверглась обстрелам дважды. При атаке на инфраструктурный объект использовалось крупнокалиберное западное вооружение.
Представитель Минобороны уточнил, что четыре боеприпаса взорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1. Огневая позиция, с которой велся обстрел, была подавлена.
Ранее совет Госдумы призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.