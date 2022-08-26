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Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале

Журналист Красовский опроверг сообщение о том, что станет ведущим на Первом канале

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор вещания RT Антон Красовский опроверг сообщение о том, что станет ведущим программы на Первом канале. Об этом сообщил ТАСС.

«Ничего про это не знаю. Узнал от вас», — сказал он.

Ранее журналистка и блогерша Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на источник сообщила, что Красовский якобы станет ведущим на Первом канале. «С сентября этот человек будет, по данным моих источников, вести программу на Первом канале в прайм-тайм», — написала журналистка.

Денис Савосин
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