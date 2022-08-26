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Фармацевт назвал необходимые витамины и микроэлементы для иммунитета

Фармацевт Раджи Саннидхи: цинк, андрографис и витамин С помогут укрепить иммунитет

Фото: Rene Fluger / Globallookpress.com

Цинк, витамин С и лекарственное растение андрографис помогут укрепить иммунитет, утверждает американский фармацевт Раджи Саннидхи. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

«Здоровый иммунитет очень важен, потому что это наша первая линия защиты от инфекций», — заявил Саннидхи. Он отметил, что для поддержания работы иммунной системы важно придерживаться сбалансированной диеты, спать не менее 7-9 часов в сутки и отказаться от курения. Также, по его словам, могут быть полезны пищевые добавки, восполняющие недостаток необходимых витаминов и микроэлементов в рационе.

Саннидхи посоветовал принимать витамин C. Он назвал его сильнейшим антиоксидантом, способствующим выработке белых кровяных телец. «Белые кровяные тельца нужны, чтобы бороться с инфекциями», — пояснил фармацевт. На их выработку положительно влияет и цинк, в частности, помогающий заживлению ран.

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Андрографис, лекарственное растение родом из Индии и Шри-Ланки, по словам фармацевта, является натуральным иммуномодулятором. Оно также обладает противовоспалительными свойствами и полезно при респираторных заболеваниях, резюмировал Саннидхи.

Ранее дерматолог Татьяна Андрианова назвала необходимые для красивого загара витамины. Врач уверена, что для ровного загара и красивой кожи нужно принимать витамин А и С.

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Елена Матвиенко
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