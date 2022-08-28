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Спорт

Стали известны новые подробности о переходе Роналду в «Наполи»

La Gazzetta dello Sport: форвард МЮ Роналду согласился перейти в «Наполи» на правах аренды

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился перейти в итальянский «Наполи». Новые подробности о трансфере португальца стали известны La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанская команда готова оформить сделку в ближайшее время. Отмечается, что 37-летний нападающий перейдет в новый клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш начал переговоры с «Наполи» о потенциальном трансфере. Итальянский клуб готов обменять на португальца нигерийского форварда Виктора Осимхена. Однако позже агент африканского футболиста исключил такое развитие событий.

Летом неоднократно появлялись сообщения о вероятном уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Дарья Коршунова
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