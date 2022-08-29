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Семеро организаторов незаконной автогонки в Москве предстанут перед судом

В Москве семеро организаторов массовой гонки на дорогих иномарках предстанут перед судом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Таганский районный суд Москвы поступили материалы об административных правонарушениях семи граждан после незаконной массовой гонки в центре столицы. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Перед судом по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») предстанут Тимур Унароков, Олег Величий, Игорь Быщик, Денис Королев, Игорь Аксенов, Алексей и Сергей Хитровы.

Ранее стало известно, что 28 августа полиция пресекла проведение незаконных автогонок. Были задержаны около 90 владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэр Архангельска Александр Донской. Отмечается, что участники акции были предупреждены о запрете на мероприятие. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.

Участники несостоявшегося заезда написали заявление на организатора.

Екатерина Власова
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