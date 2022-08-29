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Иракский политик объявил голодовку

Al Sumaria: шиитский имам Муктада ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия в Ираке

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Влиятельный иракский политик и религиозный лидер, шиитский имам Муктада ас-Садр объявил голодовку до тех пор, пока насилие в Ираке, охваченном протестами его сторонников, не будет прекращено. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на одного из лидеров движения садристов Хасана аль-Азари.

«Его преосвященство объявляет голодовку до прекращения насилия и применения оружия», — приводит издание слова садриста. Аль-Азари подчеркнул, что борьба с коррупционерами не является оправданием для насильственных действий.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам ас-Садра. Он также постановил начать расследование инцидента в особо охраняемой зеленой зоне в центре Багдада, куда прорвались демонстранты.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.

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Марина Совина
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