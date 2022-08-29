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Стало известно о взрывах в небе над Херсоном

ТАСС: в небе над Херсоном видны следы от ракет ПВО, слышны звуки взрывов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В небе над Херсоном видны следы от ракет систем противовоздушной обороны (ПВО), слышны звуки взрывов. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские силы ПВО, предположительно, запустили в небо над городом не менее восьми ракет. В агентстве добавили, что официальное подтверждение этой информации пока отсутствует.

Ранее Reuters со ссылкой на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщило, что ВСУ начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталья Гуменюк уточнила, что армия страны начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов опроверг факт наступления украинских войск, заявив при этом о массированном обстреле области.

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Алевтина Запольская
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