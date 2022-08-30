В России рассказали о производстве «Аиста»

В РКЦ «Прогресс» рассказали об изготовлении основных частей спутника «Аист-2Т»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») изготавливает основные части первого космического аппарата «Аист-2Т». О производстве спутника для стереоскопической съемки Земли сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«В настоящее время идет изготовление составных частей первого аппарата и его наземная отработка. Также активно идет изготовление бортовой аппаратуры», — рассказали в пресс-службе.

В РКЦ «Прогресс» уточнили, что перед этим завершили разработку конструкторской документации. Работы ведут по государственному контракту, который заключили с «Роскосмосом».

Два спутника «Аист-2Т» войдут в состав комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки «Аист». В 2019 году РКЦ «Прогресс» выиграл конкурс на создание комплекса, который разрабатывают в рамках государственной программы «Космическая деятельность России». Аппараты «Аист-2Т» предназначены для получения панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений, а также цветных изображений земной поверхности.

В январе в РКЦ «Прогресс» сообщили, что спутник «Аист-2Т» способен снимать Луну, но из-за большой удаленности аппарат не сможет проводить стереоскопическую съемку земной поверхности.