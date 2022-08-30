Зеленский понадеялся на помощь МАГАТЭ в «демилитаризации» ЗАЭС

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет от МАГАТЭ содействия в «демилитаризации» ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в «демилитаризации» находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил на встрече с делегацией МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что ожидает от миссии МАГАТЭ не только инспекции ЗАЭС. «Потому что я считаю, что проверка это только тактические действия, а есть стратегическое решение», — объяснил Зеленский.

Политик добавил, что для Украины очень важно, чтобы агентство также озвучило требование о выводе российских войск с территории электростанции и ее передаче под контроль Киева.

Ранее стала известна дата визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По данным The New York Times, группа из 14 экспертов посетит электростанцию в среду, 31 августа.