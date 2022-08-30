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Зеленский понадеялся на помощь МАГАТЭ в «демилитаризации» ЗАЭС

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет от МАГАТЭ содействия в «демилитаризации» ЗАЭС

Фото: Carina Johansen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в «демилитаризации» находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил на встрече с делегацией МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что ожидает от миссии МАГАТЭ не только инспекции ЗАЭС. «Потому что я считаю, что проверка это только тактические действия, а есть стратегическое решение», — объяснил Зеленский.

Политик добавил, что для Украины очень важно, чтобы агентство также озвучило требование о выводе российских войск с территории электростанции и ее передаче под контроль Киева.

Ранее стала известна дата визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По данным The New York Times, группа из 14 экспертов посетит электростанцию в среду, 31 августа.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ. 30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

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Алевтина Запольская
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