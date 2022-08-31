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Минобороны заявило о провале наступления ВСУ

Минобороны заявило о провале наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку наступления на нескольких направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что наступление велось на Николаево-Криворожском и других направлениях, подчеркнув, что атака ВСУ провалилась.

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В частности, украинская армия понесла значительные потери, когда безуспешно пыталась атаковать населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Воды, сообщили в оборонном ведомстве, отметив, что бойцы ВСУ были отброшены российскими войсками.

Телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников 29 августа сообщала о подготовке ВСУ контрнаступления на юге Украины. Тогда уточнялось, что оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.

В Минобороны впоследствии сообщили о масштабных потерях украинской стороны во время наступления. Там доложили, что были уничтожены свыше 1200 военных, Украина также потеряла 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных автомобилей, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. В ведомстве констатировали разгром наступления.

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Анастасия Шейкина
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