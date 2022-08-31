Одноклубники Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед»

ESPN: одноклубники Криштиану Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед»

Одноклубники португальского нападающего Криштиану Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

По информации телеканала, Роналду часто становится зачинщиком конфликтов в раздевалке. Поэтому футболисты МЮ положительно восприняли новость о том, что форвард собирается покинуть клуб. Аналитики ESPN предполагают, что Роналду не пойдет на компромисс с партнерами по команде, если все же останется в ней.

Ранее стало известно о возможном переходе Роналду в «Наполи» на правах аренды. Однако позднее выяснилось, что форвард не хочет играть в неаполитанском клубе. Кроме того, сообщалось о переговорах агента португальца Жорже Мендеша с «Миланом», «Боруссией» и «Челси».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.