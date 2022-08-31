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Спорт

Одноклубники Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед»

ESPN: одноклубники Криштиану Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Paul Terry / IMAGO / Globallookpress.com

Одноклубники португальского нападающего Криштиану Роналду выступили за его уход из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

По информации телеканала, Роналду часто становится зачинщиком конфликтов в раздевалке. Поэтому футболисты МЮ положительно восприняли новость о том, что форвард собирается покинуть клуб. Аналитики ESPN предполагают, что Роналду не пойдет на компромисс с партнерами по команде, если все же останется в ней.

Ранее стало известно о возможном переходе Роналду в «Наполи» на правах аренды. Однако позднее выяснилось, что форвард не хочет играть в неаполитанском клубе. Кроме того, сообщалось о переговорах агента португальца Жорже Мендеша с «Миланом», «Боруссией» и «Челси».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Ксения Курашкина
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