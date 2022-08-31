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В Запорожской области отказались ускорить очередь для МАГАТЭ

Глава Запорожской администрации отказал в ускорении очереди на ЗАЭС для миссии МАГАТЭ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказано в ускорении очереди на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

«Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди [со стороны Запорожья]. Нас просили ускорить, я сказал, что нет, пусть стоят как все в очереди, посмотрят на неподконтрольные пока нам территории», — рассказал он.

Он также посоветовал делегации агентства пообщаться в людьми, которые стоят в очереди.

Ранее сообщалось, что власти региона не стали выдавать спецпропуска для миссии на въезд в область. «А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России через освобожденную территорию», — заметил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

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Алевтина Запольская
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