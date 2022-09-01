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Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС

Фото: ТАСС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом заявил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

Эту информацию также подтвердил корреспондент ТАСС. Вместе с Гросси территорию ЗАЭС покинули несколько членов миссии.

Сотрудники агентства во главе с гендиректором прибыли на станцию примерно в 14:00 1 сентября. Отмечается, что МАГАТЭ поставило целью визита осмотр ЗАЭС, инспекция имеет исключительно технический характер. Через несколько часов Гросси рассказал, что за пару часов увидел «ключевые вещи». Он также допустил встречу делегации агентства с жителями Энергодара.

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Елизавета Наумова
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