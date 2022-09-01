Кремль заявил об опасениях провокаций во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Песков заявил, что Москва опасается провокаций во время визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва опасается провокаций со стороны Киева во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что Москва по-прежнему заинтересована в прибытии делегации на атомную станцию, а также выражает готовность взаимодействовать.