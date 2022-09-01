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Кремль заявил об опасениях провокаций во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Песков заявил, что Москва опасается провокаций во время визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: IAEA / Reuters

Москва опасается провокаций со стороны Киева во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что Москва по-прежнему заинтересована в прибытии делегации на атомную станцию, а также выражает готовность взаимодействовать.

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Никита Абрамов
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