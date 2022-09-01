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Лавров прокомментировал слова Зеленского о гарантиях безопасности для МАГАТЭ

Лавров назвал явкой с повинной слова Зеленского о гарантиях безопасности для миссии МАГАТЭ

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) являются явкой с повинной. Так слова украинского лидера прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для ее безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счету, если он гарантировал, что там все будет безопасно», — сказал министр.

Утром 1 сентября украинские военные открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела.

Член главного совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что обстрелами города Вооруженные силы Украины решили сорвать визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Анжелика Бережная
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