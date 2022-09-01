На Украине приговорили к тюрьме российского танкиста

Прокуратура Украины приговорила пленного командира российского танка к 8 годам и 6 месяцам

Черниговская областная прокуратура приговорила российского танкиста к тюремному заключению. Об этом сказано в Telegram-канале украинской Генеральной прокуратуры.

«Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пленный танкист приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, 24 февраля российский военный пересек государственную границу Украины с территории Белоруссии в составе танкового экипажа «с целью вооруженного захвата города Чернигова». В суде прокуроры сообщили, что танкист напал на жителя села Халявин, после чего ограбил его, угрожая расстрелом.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины предъявила обвинения заместителю председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексею Ковалеву. Его обвинили в государственной измене и пособничестве властям России.

