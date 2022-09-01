Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине приговорили к тюрьме российского танкиста

Прокуратура Украины приговорила пленного командира российского танка к 8 годам и 6 месяцам

Фото: РИА Новости

Черниговская областная прокуратура приговорила российского танкиста к тюремному заключению. Об этом сказано в Telegram-канале украинской Генеральной прокуратуры.

«Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пленный танкист приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, 24 февраля российский военный пересек государственную границу Украины с территории Белоруссии в составе танкового экипажа «с целью вооруженного захвата города Чернигова». В суде прокуроры сообщили, что танкист напал на жителя села Халявин, после чего ограбил его, угрожая расстрелом.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины предъявила обвинения заместителю председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексею Ковалеву. Его обвинили в государственной измене и пособничестве властям России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
В Германии проведут траурное мероприятие по случаю смерти Горбачева
В США родители нашли в школьных учебниках информацию о 9 гендерах и возмутились
Сотрудница аэропорта застряла в конвейере для выдачи багажа и погибла
Минобороны выразило уважение выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ
В России захотели упростить связанную с личными данными процедуру
Московского депутата передумали судить за цитату Папы Римского
Ученики привязали учителя к дереву и избили его за плохие оценки
Названы опасные последствия расчесывания мокрых волос
В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сломал мальчику ногу и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.