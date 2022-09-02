На Украине заявили о готовности нарастить экспорт электроэнергии в Европу

Президент Зеленский: Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности республики увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Об этом он сообщил в видеообращении, которое транслировалось на экономическом форуме Амброзетти, проходящем в городе Черноббио на севере Италии, передает газета La Repubblica.

По его словам, Киев будет готов нарастить поставки электричества в европейские страны, однако для этого необходимо, чтобы Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оставалась подключенной к украинской энергосистеме. При этом глава государства подчеркнул, что «внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе» Украине не позволяет российское присутствие на ЗАЭС.

«Несмотря на все трудности, мы можем внести свой вклад в удовлетворение по крайней мере 8 процентов потребления электроэнергии в Италии», — отметил он.

1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В этот же день стало известно, что две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от ЗАЭС. Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсантов.