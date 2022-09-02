На Украине заявили о готовности нарастить экспорт электроэнергии в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности республики увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Об этом он сообщил в видеообращении, которое транслировалось на экономическом форуме Амброзетти, проходящем в городе Черноббио на севере Италии, передает газета La Repubblica.
По его словам, Киев будет готов нарастить поставки электричества в европейские страны, однако для этого необходимо, чтобы Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оставалась подключенной к украинской энергосистеме. При этом глава государства подчеркнул, что «внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе» Украине не позволяет российское присутствие на ЗАЭС.
«Несмотря на все трудности, мы можем внести свой вклад в удовлетворение по крайней мере 8 процентов потребления электроэнергии в Италии», — отметил он.
1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В этот же день стало известно, что две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от ЗАЭС. Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсантов.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.