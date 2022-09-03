Часть журналистов не пустили на прощание с Горбачевым

Часть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Некоторых представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что часть журналистов, среди которых есть как зарубежные так и российские корреспонденты крупных федеральных изданий, не смогли попасть на церемонию, поскольку их не обнаружили в аккредитационных списках. Представители СМИ, которых не пустили внутрь Дома Союзов, ожидают на улице. До начала церемонии прощания с Горбачевым журналистам сообщили, что дополнительные аккредитационные списки не появились, им предложили ждать дальше или разойтись.

Для аккредитации представители СМИ заранее отправляли свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.