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Спорт

Усик назвал два условия для проведения третьего боя с Джошуа

Усик заявил, что может провести третий бой с Джошуа в случае отказа Фьюри от поединка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боксер Александр Усик назвал два условия для проведения третьего боя с британцем Энтони Джошуа. Слова спортсмена доступны на его YouTube-канале.

По словам спортсмена, это может произойти в случае отказа британца Тайсона Фьюри от поединка. «Мне кажется, можно сделать третий поединок на "Олимпийском". В Лондоне были, в Саудовской Аравии были, можно на "Олимпийском"», — добавил украинец.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

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Второй бой Усика и Джошуа прошел 22 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.

Дарья Коршунова
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