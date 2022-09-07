Минобороны оценило радиационную обстановку на Запорожской АЭС
Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в норме. Такую оценку журналистам озвучили в Министерстве обороны России в среду, 7 сентября.
«Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Минобороны за сутки зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем российской артиллерии, говорится в заявлении.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
5 сентября делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закончила миссию на ЗАЭС и подготовила по ее итогам доклад. В документе отмечается, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности.
Во время поездки члены делегации МАГАТЭ лично стали свидетелями обстрелов в районе электростанции. На вопрос о том, кто виновен о обстрелах Запорожской АЭС, генеральный директор организации Рафаэль Гросси ответить затруднился.