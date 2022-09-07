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Бойцы ВСУ бросили снаряды к гаубице М777 при спешном отступлении

Военный ЛНР с позывным «Великан» заявил, что бойцы ВСУ бросили снаряды к гаубице М777

Фото: Wikimedia Commons

Военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) с позывным «Великан» рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили снаряды к гаубице М777 после ее уничтожения союзными силами в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный показал журналистам бывшую огневую точку артиллерийского орудия украинских силовиков и заявил, что ее «сожгла» реактивная батарея союзников.

«Четко сработала (...) остались одни ошметки», — отметил он, добавив, что украинские военнослужащие в спешном порядке покинули позицию и бросили боеприпасы.

Ранее в ЛНР сообщили о захвате М777. Американское орудие удалось обнаружить благодаря воздушной разведке. Как отметил представитель НМ республики Андрей Марочко, оно может стать музейным экспонатом.

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Варвара Кошечкина
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