В России указали на европейский «голос разума» в вопросе газовых ограничений

Замглавы ФНЭБ Гривач назвал призывы снять ограничения на газ из России «голосом разума»

Призывы решить энергетический кризис в Европе введением лимита на российский газ приведут к ухудшению ситуации, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он назвал предложение главы Минпромторга Чехии Юзефа Сикела снять этот вопрос с рассмотрения на срочном заседании Совета Европейского союза «голосом разума». Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Пока это слабенький голос разума, который, видимо, не случайно проснулся внутри чешского правительства после народных протестов в эти выходные», — высказался Гривач.

По мнению эксперта, это может быть свидетельством разногласий в Европейском союзе. «У партии энергетической войны в ЕС, которую, судя по всему, лично возглавляет [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, появилась оппозиция, и она расширяется по мере роста счетов за энергию и народного недовольства», — предположил замгендиректора ФНЭБ.

Собеседник «Ленты.ру» выразил убежденность в том, что введением лимита на российский газ урегулировать энергетический кризис в Европе невозможно. «Таким образом его можно только разжечь. В этой связи я считаю, что это еще одна попытка "партии войны" поднять ставки и добиться полного разрыва энергетических связей с Россией любой ценой», — заключил специалист.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия, как страна-председатель Совета Европейского союза, созвала срочное заседание министров энергетики государств-резидентов объединения. На встрече планируется провести обсуждение «конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации».

Цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Рост обусловлен сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца. На фоне подорожания топлива бьют рекорды и цены на электричество.