Путин оправдал строительство «Северного потока-2» отработкой технологий

Путин отказался считать строительство «Северного потока-2» пустой тратой времени и денег

Газопровод «Северный поток-2», проложенный по дну Балтийского моря из Россию в Германию, но так и не введенный в эксплуатацию, был построен не зря. Такое мнение в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) высказал президент России Владимир Путин, передает РБК.

Глава государства отказался считать строительство пустой тратой времени и денег, поскольку его оправдывает получение и отработка соответствующих технологий. При этом Путин напомнил, что при желании европейских стран Россия готова запустить по нему поставки газа. «Надо только кнопку нажать», — подчеркнул он.

Одновременно с этим президент назвал чушью использование первого «Северного потока» в качестве энергетического оружия. По его словам, Европа должна только предоставить «Газпрому» турбину своего производства, чтобы поставки возобновились.

«Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», — заключил Путин.

Власти Германии и компания Siemens неоднократно просили Россию забрать отремонтированную турбину для «Северного потока». Месяц назад представитель производителя рассказал, что «Газпром» отказывается принимать агрегат из-за надуманных аргументов, которые меняются едва ли не каждый день. В том числе поставщик просит дать гарантию неприменения санкций, которые никогда не вводились.

После полной остановки «Северного потока» в Siemens указали, что выявленные неполадки в прошлом никогда не приводили к остановке эксплуатации, так как их можно решить на месте без каких-либо проблем.

Накануне, 6 сентября, глава МИД Германии Анналена Бербок заверила, что Европа не поддастся на газовый шантаж России и не отменит санкции, введенные за действия российской армии на Украине, в обмен на газ.

Судьба «Северного потока-2» остается под вопросом. Несмотря на призывы отдельных оппозиционных политиков запустить его, власти Германии скорее склоняются к частичному демонтажу трубы, чтобы использовать ее для поставок газа с плавучих регазификационных терминалов. В свою очередь фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящая в правящую коалицию, призывает полностью демонтировать газопровод.