В Лондоне соберется Совет престолонаследия для провозглашения Карла III королем

Совет престолонаследия провозгласит Карла III королем Великобритании 10 сентября

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия, который соберется в Лондоне 10 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Престол переходит наследнику сразу после смерти предшествующего монарха, однако официальное провозглашение королем происходит лишь на Совете престолонаследия, в который входят члены Тайного совета, британские политики, а также государственные и общественные деятели.

Заседание начнется в Сент-Джеймсском дворце утром с выступления Лорда-председателя Совета. Он объявит о смерти королевы, после чего будет зачитана Декларация о престолонаследии, которую должны подписать члены королевской семьи, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский и граф-маршал Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк. Затем ее зачитают с балкона дворца и в столицах всех регионов Соединенного Королевства: Эдинбурге (Шотландия), Белфасте (Северная Ирландия) и Кардиффе (Уэльс).

Заседание продолжится заявлением короля Карла III о смерти королевы. Затем он принесет присягу о безопасности Церкви Шотландии: этого требует закон 1707 года, принятый перед присоединением Шотландии к Англии и Уэльсу. После этого Карл III подпишет две копии присяги.

Дата коронации пока неизвестна. По традиции, она проводится лишь после продолжительного траурного периода, который может растянуться на много месяцев. В частности, коронация предшественницы Карла III, королевы Елизаветы II, состоялась лишь спустя 16 месяцев после смерти ее отца, короля Георга VI.

Король Карл III, королева-консорт Камилла и принц Уильям вылетели в Лондон после ночи, проведенной в шотландском замке Балморал, где скончалась Елизавета II. 9 сентября король встретится с Лиз Трасс и выступит с телевизионным обращением к нации.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.