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В Лондоне соберется Совет престолонаследия для провозглашения Карла III королем

Совет престолонаследия провозгласит Карла III королем Великобритании 10 сентября

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия, который соберется в Лондоне 10 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Престол переходит наследнику сразу после смерти предшествующего монарха, однако официальное провозглашение королем происходит лишь на Совете престолонаследия, в который входят члены Тайного совета, британские политики, а также государственные и общественные деятели.

Заседание начнется в Сент-Джеймсском дворце утром с выступления Лорда-председателя Совета. Он объявит о смерти королевы, после чего будет зачитана Декларация о престолонаследии, которую должны подписать члены королевской семьи, премьер-министр Лиз Трасс, архиепископ Кентерберийский и граф-маршал Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк. Затем ее зачитают с балкона дворца и в столицах всех регионов Соединенного Королевства: Эдинбурге (Шотландия), Белфасте (Северная Ирландия) и Кардиффе (Уэльс).

Заседание продолжится заявлением короля Карла III о смерти королевы. Затем он принесет присягу о безопасности Церкви Шотландии: этого требует закон 1707 года, принятый перед присоединением Шотландии к Англии и Уэльсу. После этого Карл III подпишет две копии присяги.

Дата коронации пока неизвестна. По традиции, она проводится лишь после продолжительного траурного периода, который может растянуться на много месяцев. В частности, коронация предшественницы Карла III, королевы Елизаветы II, состоялась лишь спустя 16 месяцев после смерти ее отца, короля Георга VI.

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Король Карл III, королева-консорт Камилла и принц Уильям вылетели в Лондон после ночи, проведенной в шотландском замке Балморал, где скончалась Елизавета II. 9 сентября король встретится с Лиз Трасс и выступит с телевизионным обращением к нации.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.

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Олег Парамонов
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