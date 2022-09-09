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Борису Джонсону предлагали снять видео о смерти королевы несколько месяцев назад

Экс-премьер Джонсон заявил о просьбе BBC рассказать о королеве как о покойнице
Елизавета II и Борис Джонсон

Елизавета II и Борис Джонсон. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Выступая в Палате общин парламента Великобритании, бывший премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что журналисты «Би-би-си» еще несколько месяцев назад предложили ему снять видео о смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Несколько месяцев назад ко мне приехали из "Би-би-си", чтобы побеседовать о Ее величестве Королеве, — заявил Джонсон. — Мы сели, они включили камеры и сказали, чтобы я говорил о ней в прошедшем времени».

По словам Джонсона, его настолько ошеломила и опечалила эта просьба, что он был вынужден отказаться от интервью и попросить журналистов уйти. «Я просто не мог продолжать, а меня не так легко растрогать до слез», — признался он.

Я знаю, что сегодня бесчисленные люди в этой стране и по всему миру испытали те же неожиданные чувства

Борис Джонсон бывший премьер-министр Великобритании
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Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец после ночи, проведенной в шотландском замке Балморал, где скончалась Елизавета II. 9 сентября король встретится с Лиз Трасс и выступит с телевизионным обращением к нации. В субботу, 10 сентября, в Лондоне соберется Совет престолонаследия, на котором Карла III официально провозгласят королем.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.

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Олег Парамонов
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