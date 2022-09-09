ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых

ВФЛА пообещала участникам турнира «Королева российского спорта» выплатить призовые

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) извинилась перед участниками турнира «Королева российского спорта» — аналога Бриллиантовой лиги — за проблемы с выплатой призовых. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Задержка произошла из-за огромного количества заявок на выплаты призовых, которые мы не успели обработать», — объяснили в ВФЛА. В организации пообещали, что все призовые будут выплачены в полном объеме.

В марте российских легкоатлетов исключили из Бриллиантовой лиги. Решение было принято генеральной ассамблеей турнира. Сроки отстранения россиян не уточняются.

Ранее World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира 2022 года в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.