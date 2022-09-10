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Спорт

Диас отреагировал на смену соперника после проваленного Чимаевым взвешивания

Боец UFC Диас заявил, что раздражен проваленным Чимаевым взвешиванием и сменой соперника

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нэйт Диас отреагировал на смену соперника на турнире UFC 279. Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Диас заявил, что его раздражает тот факт, что швед Хамзат Чимаев провалил взвешивание. «Я ненавидел Чимаева столько времени, а теперь за день надо переключиться на другого и разбирать совершенно иную ситуацию», — поделился он. Американец добавил, что готов драться с любым соперником.

Ранее стало известно, что из-за проваленного Чимаевым взвешивания он проведет поединок против американца Кевина Холланда. При этом в главном бою турнира Диас встретится с соотечественником Тони Фергюсоном.

Поединок Диаса и Чимаева должен был возглавить турнир в Лас-Вегасе 11 сентября. Перед пресс-конференцией Чимаев и Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава промоушена Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Дарья Коршунова
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