Илон Маск нашел еще одну причину для отказа от покупки Twitter

Reuters: выплата Twitter экс-сотруднику стала для Маска новым поводом отказа от сделки

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск нашел еще одну причину, чтобы не покупать Twitter. Об этом пишет агентство Reuters.

Новым поводом для разрыва сделки стала выплата Twitter компенсации в размере 7,75 миллиона долларов экс-начальнику безопасности компании Пейтеру Затко. Адвокаты предпринимателя заявили, что соцсеть не была вправе выплачивать такие суммы, не заручившись согласием Маска. Тем самым, Twitter нарушил условия. Представители бизнесмена пояснили, что тот не обязан завершать сделку из-за невозможности «устранить» платеж для Затко.

Ранее юристы Маска сообщили о невозможности сделки из-за заявления Затко, обвиняющего руководство компании в сокрытии информации о нарушениях правил кибербезопасности. Они подчеркнули, что Twitter нарушил условия договора несоблюдением законов о конфиденциальности данных и защите прав потребителей.

В июле стало известно о планах компании обратиться в суд, чтобы заставить Маска завершить сделку. Это решение было продиктовано отказом миллиардера покупать социальную сеть.