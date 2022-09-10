Бывший тренер Медведевой из Канады заявил о нежелании работать с россиянами

Канадский тренер Брайан Орсер заявил о нежелании работать с российскими фигуристами

Канадский тренер Брайан Орсер порассуждал о возможности работать с российскими спортсменами. Его слова приводит Sports.ru.

Орсер заявил о нежелании работать с россиянами. «Во-первых: не думаю, что кто-то выйдет на нас с таким предложением. А во-вторых... Знаете, мы прошли с Евгенией [Медведевой] прекрасный путь вместе, это было здорово. Но на этом я, наверное, и остановлюсь», — объяснил он.

С 2018 по 2020 год Медведева тренировалась под руководством Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года спортсменка объявила о возвращении к Этери Тутберидзе, с которой занималась ранее.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.