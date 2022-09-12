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Российский посол обвинил Германию в пересечении красной черты

Посол России Нечаев обвинил ФРГ в пересечении красной черты из-за поставок оружия Киеву
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев высказался об отношениях Москвы и Берлина, а также прокомментировал специальную военную операцию на Украине и ситуацию с российским газопроводом «Северный поток». Его слова приводят «Известия».

«Рубикон пройден»

Нечаев обвинил Германию в пересечении красной черты, поскольку Берлин начал осуществлять поставки летального оружия собственного производства Киеву. «В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — отметил он.

Накачка Киева вооружениями, как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО, — это путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы. В Германии многие это осознают

Сергей Нечаевпосол России в ФРГ

По словам дипломата, «Рубикон пройден». Он также добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии в настоящее время «подвергается эрозии».

19 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине «очень, очень много оружия». Киеву уже передали зенитные танки Gepard, а в будущем планировали отправку артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

«Северный поток»

Посол также прокомментировал ситуацию с российским газопроводом «Северный поток», турбины для которого находятся в ремонте. По его словам, «Газпром» стремится к выполнению контрактных обязательств по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для проекта. Их взяла на себя компания Siemens и ее дочерние структуры.

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Нечаев напомнил, что турбину для газопровода из Канады направили не в Россию, а в Германию, что является нарушением. Подобное отношение к Москве он посчитал неприемлемым. «К тому же это небезопасно. Неисправное оборудование эксплуатироваться не будет», — подчеркнул он.

2 сентября «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок. По данным Газпрома, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода обнаружили повреждения. «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — подчеркнули в компании.

«Северный поток-2»

Ситуация с «Северным-потоком-2» обстоит иначе. По словам посла, трубопровод готов к эксплуатации и заполнен газом. Однако для его запуска необходима политическая воля правительства ФРГ.

Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств

Сергей Нечаевпосол России в ФРГ

Нечаев подчеркнул, что навязанные Берлину решения обладают приоритетом перед прагматизмом. Согласно экспертным оценкам, у Германии не получится полностью отказаться от российского газа в ближайшем будущем. «Германия не располагает необходимыми мощностями по приему СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов полностью проблему не решат», — объяснил он.

3года

строили «Северный поток-2»

Ранее член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Кристоф Майер призвал запустить «Северный поток-2». Глава баварского отделения АдГ Стефан Прочка добавил, что ФРГ как экономической супердержаве необходимо «разговаривать на равных» с Россией и США.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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