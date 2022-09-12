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Спорт

Биатлонистка из России прокомментировала возможную смену спортивного гражданства

Биатлонистка Виролайнен заявила, что не принимала решение о смене спортивного гражданства

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала информацию о возможной смене спортивного гражданства. Ее слова приводит Sports.ru.

«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды», — заявила Виролайнен. Она подчеркнула, что просто хотела поучаствовать в соревнованиях. Биатлонистка добавила, что не принимала решение о смене спортивного гражданства и не узнавала о том, что для этого требуется.

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12 сентября тренер Виролайнен Леонид Мякишев заявил о возможности ее выступления за финскую сборную. «Она с семьей давно там живет. Уже и гражданство получила, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию, если у нее будут силы», — сказал он. Позже мать биатлонистки Анфиса Резцова подтвердила намерения дочери.

33-летняя Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

Дарья Коршунова
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