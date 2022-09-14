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Российский посол посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором

Посол МИД РФ Игорь Ховаев посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает РИА Новости.

«Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность», — сказал дипломат.

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Гончар обратил внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце», — отметил он.

Ранее МИД России призвал Армению и Азербайджан неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров стран и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации. В ведомстве подчеркнули, что все спорные проблемы между Баку и Ереваном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем.

Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

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Анжелика Бережная
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