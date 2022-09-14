Названы регионы России с самыми ненадежными ипотечниками

ЦИАН: самая большая доля просроченных долгов по ипотеке в республиках Северного Кавказа

В республиках Северного Кавказа и в Калининградской области живут самые ненадежные ипотечные заемщики. Регионы России с самой большой долей просроченных долгов по жилищным кредитам назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, наибольшая доля просрочки по ипотеке сейчас наблюдается в Карачаево-Черкесской республике — 2,3 процента. Второе место занимает Калининградская область с 1,9 процента. Третью строчку делят Северная Осетия — Алания и Ингушетия, где на долю просроченных задолженностей по кредитам на жилье приходится 1,6 процента. Среди лидеров также оказалась Чеченская республика с показателем по просрочке ипотеки в 1,1 процента.

При этом в целом по России объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляет 60,7 миллиарда из 12,7 триллиона рублей общего долга или 0,5 процента. «Наибольшая доля просроченной задолженности по ипотеке сейчас — в республиках Северного Кавказа, где не так активно строится многоквартирное жилье, население предпочитает индивидуальные дома. Ставки по кредитам — выше, чем в среднем по остальным регионам как из-за повышенных рисков невозврата, так и по причине популярности вторичного рынка, где нет льготной ипотеки», — пояснили в ЦИАН.

Ранее россияне рассказали о своих главных страхах, связанных с ипотекой. Большинство заемщиков признались, что боятся потерять работу. На втором месте — страх заболеть и больше не быть в состоянии выплачивать ипотеку. Такой страх разделяют 23 процента заемщиков. Как отмечают респонденты, выплачиваемой на больничном зарплаты им не хватит для платежей на ипотеку.