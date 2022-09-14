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Пашинян назвал условие введения военного положения в Армении

Премьер Пашинян заявил, что необходимости вводить военное положение в Армении пока нет
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что введение военного положения в республике зависит от развития ситуации на армяно-азербайджанской границе. Его слова передает РИА Новости.

«С полуночи вчерашнего дня проект объявления военного положения был на моем столе, и мы периодически оцениваем ситуацию, необходимость принятия такого решения. Если мы не приняли такое решение, то считаем, что необходимости в этом нет», — сообщил премьер.

Как утверждает Пашинян, это серьезное решение, и не только военного характера. По его словам, данный вопрос стоит на повестке, «сейчас такое решение [введение военного положения] не принято, что не означает, что такого решения принято не будет в зависимости от ситуации».

Премьер заявил, что страна обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью, чтобы восстановить свою территориальную целостность. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уточнил, что приезд миссии ОДКБ в республику может состояться уже в четверг, 15 сентября.

Ранее армянское министерство обороны сообщило о крайне обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном. По словам пресс-секретаря военного ведомства страны Арама Торосяна, Баку обстреливает участок границы от села Сотка до Гориса.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Вооруженные силы Армении в обстрелах приграничных сел из гаубиц.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. Ереван сообщил об обстрелах приграничных территорий республики азербайджанскими военными. Баку же утверждает, что огонь являлся ответом на провокацию с армянской стороны.

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Кристина Есикова
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