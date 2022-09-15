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Москвичи бросились покупать жилье по скидке

«Инком-Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 40 процентов из-за скидок

Фото: Sidorova Alice / Unsplash

В августе и сентябре 2022 года москвичи бросились покупать вторичное жилье — спрос на готовые квартиры резко вырос. Главной причиной повышенного интереса к этому типу объектов аналитики «Инком-Недвижимости» назвали скидки, которые предоставляют владельцы, пишет РБК.

По словам специалистов, в августе интерес к готовому жилью в столице подскочил на 40 процентов по сравнению с июлем. Однако по сравнению с показателями за аналогичный месяц в 2021-м он оказался на 10 процентов ниже. В первой половине сентября, по оценкам аналитиков, сделки проходят на сопоставимом с прошлым годом уровне. При этом под спросом в «Инком-Недвижимости» понимают число авансов и сделок, оформленных в компании.

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Активизацию покупателей на вторичном рынке специалисты связывают с дисконтной политикой продавцов — собственники сейчас готовы уступить в среднем 15 процентов от первоначальной цены предложения. «Грамотная дисконтная политика на перегретом рынке — основной инструмент привлечения покупателей. В июле вторичный сегмент активизировался, в августе спрос повысился еще на 40 процентов и стабилизировался», — пояснил директор управления вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Аналитики отметили, что на долю ипотечных сделок на столичном рыке вторичного жилья в августе пришлось треть спроса — на 1,3 процентного пункта больше, чем в июле, но на 12,9 процентного пункта ниже показателей августа 2021-го. В «Инком-Недвижимости» подчеркнули, что оживление спроса не сократило предложение готовых квартир. По оценкам риелторской компании, с февраля экспозиция увеличилась в два раза, и этот объем пока остается неизменным, так как купленные объекты компенсируются новыми предложениями.

Ранее в России спрогнозировали массовые распродажи жилья в новостройках. Как объяснила эксперт по недвижимости Ксения Аверс, к октябрю-ноябрю 2022 года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. Некоторые строительные площадки уже заморожены, в ближайшем будущем ситуация ухудшится. На фоне этого застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости.

Нина Ташевская
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