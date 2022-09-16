Кокорин рассказал об адаптации в «Арисе»

Футболист Александр Кокорин рассказал, что он рад получать игровое время в «Арисе»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал об адаптации в новом клубе. Его приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Кто и какая работа на тренировках меня сейчас вдохновляет? Смена обстановки, в первую очередь. Что я начинаю получать игровое время, сыгрываюсь с командой, мне нравится тренировочный процесс, в принципе, все устраивает», — поделился игрок. Он отметил, что рад быть в команде.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Он вышел на поле во втором тайме матча против «Кармиотиссы» и отличился на 95-й минуте. Гол российского нападающего стал единственным для «Ариса» в этой встрече и не помог ему уйти от поражения со счетом 1:2.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.