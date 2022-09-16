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Пушилин высказался о преступлениях Киева в Херсоне, Луганске и Бердянске

Глава ДНР Пушилин назвал кровавыми преступления Киева в Херсоне, Луганске и Бердянске

Фото: РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал действия украинских военных в Луганске, Херсоне и Бердянске кровавыми и подлыми преступлениями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские неонацисты практически одновременно совершили кровавые подлые преступления в Луганске, Херсоне и Бердянске. Запредельно циничный теракт произошел в братской Луганской народной республике», — заявил глава ДНР.

Он упомянул удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона, а также убийство заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы.

Пушилин выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления раненым.

Он отметил, что Украина заинтересована в «как можно большем терроре и кровопролитии, в как можно более чудовищных трагедиях, в убийстве мирных граждан». По словам главы ДНР, Киев хочет, чтобы «мы растерялись, испугались, отступили, но этого не произойдет никогда». Как считает Пушилин, Киев ждет печальный финал.

16 сентября погиб генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко. В здании Генпрокуратуры, расположенном в центре города, произошел взрыв, эпицентр которого находился в кабинете генпрокурора. Вместе с главой ведомства погибла его заместитель Екатерина Стегленко.

Также стало известно, что украинские военные выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. По данным экстренных служб, жертвами обстрела со стороны ВСУ стали три человека: водитель и двое прохожих.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области был убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Вместе с ним также погибла его жена Людмила, которая возглавляла местную избирательную комиссию.

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Кристина Есикова
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