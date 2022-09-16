В Херсоне назвали удар по зданию администрации подлым терактом

Власти Херсонской области назвали подлым терактом обстрел администрации со стороны ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева назвала удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона и здании администрации «подлым терактом». Ее цитирует ТАСС.

Со стороны укрбандитов произошел подлый теракт. Средь бела дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, жили и трудились на благо людей Екатерина Губарева замглавы администрации Херсонской области

Удар во время заседания

16 сентября стало известно, что не менее пяти ракет, выпущенных украинской армией упали в центре Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как утверждает Губарева, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов.

По данным местных властей, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщается, что в результате атаки была ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. Всего ранения получили 10 человек, как утверждают власти, большинство из них — мирные жители, находившиеся рядом с администрацией.

В руководстве региона считают произошедшее спланированным терактом, ответственность за который несет Киев.

Обстрелы и неудачное наступление

В конце августа ВСУ пошли в наступление на Херсонскую область, но потерпели поражение. По словам офицера ВС России с позывным Прибой, ключевой причиной этого стали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Несмотря на это местные власти сообщают о высокой концентрации украинских войск и иностранных наемников на границах региона. Кроме того, Херсонская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам: 14 сентября в результате атаки ВСУ по одному из микрорайонов Херсона погибли один взрослый и двое детей.

В связи с этим заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону города Николаев. Это, по его словам, сможет гарантировать прекращение постоянных обстрелов.