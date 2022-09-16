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В Херсоне назвали удар по зданию администрации подлым терактом

Власти Херсонской области назвали подлым терактом обстрел администрации со стороны ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева назвала удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона и здании администрации «подлым терактом». Ее цитирует ТАСС.

Со стороны укрбандитов произошел подлый теракт. Средь бела дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, жили и трудились на благо людей

Екатерина Губаревазамглавы администрации Херсонской области

Удар во время заседания

16 сентября стало известно, что не менее пяти ракет, выпущенных украинской армией упали в центре Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как утверждает Губарева, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов.

По данным местных властей, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Сообщается, что в результате атаки была ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. Всего ранения получили 10 человек, как утверждают власти, большинство из них — мирные жители, находившиеся рядом с администрацией.

В руководстве региона считают произошедшее спланированным терактом, ответственность за который несет Киев.

Обстрелы и неудачное наступление

В конце августа ВСУ пошли в наступление на Херсонскую область, но потерпели поражение. По словам офицера ВС России с позывным Прибой, ключевой причиной этого стали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Несмотря на это местные власти сообщают о высокой концентрации украинских войск и иностранных наемников на границах региона. Кроме того, Херсонская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам: 14 сентября в результате атаки ВСУ по одному из микрорайонов Херсона погибли один взрослый и двое детей.

В связи с этим заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону города Николаев. Это, по его словам, сможет гарантировать прекращение постоянных обстрелов.

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Алевтина Запольская
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