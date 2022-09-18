Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Спорт

Кокорин сравнил себя с Роналду

Российский форвард «Ариса» Кокорин рассказал об отношении к хейту и сравнил себя с Роналду

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал об отношении к хейту. Он опубликовал сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«У меня его [хейта] вообще нет. Меня все любят», — написал футболист. Кокорин также опубликовал шуточный коллаж, на котором сравнил себя с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по забитым мячам в текущем сезоне. «Один гол в сезоне», — подписал он свое фото, где отдыхает на пляже, и снимок португальца, сделанный в тренажерном зале.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис», в который перешел на правах аренды из итальянской «Фиорентины» в конце августа. Он вышел на поле во втором тайме матча чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2) и отличился на 95-й минуте. Этот гол стал для россиянина первым за 655 дней.

В тот же день Роналду реализовал пенальти в матче с «Шерифом» (2:0) в рамках второго тура Лиги Европы. Этот гол стал первым для форварда в текущем сезоне. Всего за карьеру португалец более 900 раз поражал ворота соперников.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Германия передаст Украине в качестве помощи тяжелую бронетехнику
В России отреагировали на выход чиновника НАТО в носках с русофобной надписью
Кремль назвал США источником провокаций
Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками
Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II
Психолог раскрыла способ побороть страх перед посещением спортзала
Кокорин сравнил себя с Роналду
В Китае перевернулся пассажирский автобус
Армения понадеялась на США и введение санкций против Азербайджана
Премьер Венгрии Орбан предрек Украине потерю половины территории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.