Кокорин сравнил себя с Роналду

Российский форвард «Ариса» Кокорин рассказал об отношении к хейту и сравнил себя с Роналду

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал об отношении к хейту. Он опубликовал сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«У меня его [хейта] вообще нет. Меня все любят», — написал футболист. Кокорин также опубликовал шуточный коллаж, на котором сравнил себя с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по забитым мячам в текущем сезоне. «Один гол в сезоне», — подписал он свое фото, где отдыхает на пляже, и снимок португальца, сделанный в тренажерном зале.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис», в который перешел на правах аренды из итальянской «Фиорентины» в конце августа. Он вышел на поле во втором тайме матча чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2) и отличился на 95-й минуте. Этот гол стал для россиянина первым за 655 дней.

В тот же день Роналду реализовал пенальти в матче с «Шерифом» (2:0) в рамках второго тура Лиги Европы. Этот гол стал первым для форварда в текущем сезоне. Всего за карьеру португалец более 900 раз поражал ворота соперников.