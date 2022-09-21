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Спорт

«Челси» уволил коммерческого директора из-за сексуальных домогательств

«Челси» уволил коммерческого директора Дэмьена Уиллоуби из-за сексуальных домогательств
Дэмьен Уиллоуби

Дэмьен Уиллоуби. Фото: Intel Corporation / AP

«Челси» уволил коммерческого директора Дэмьена Уиллоуби из-за сексуальных домогательств отношении финансового агента Каталины Ким. Об этом сообщает The Telegraph.

Уиллоуби высылал Ким откровенные видео и задавал вопросы интимного характера. «Несмотря на то что сообщения были отправлены до его работы в клубе, такое поведение категорически не соответствует рабочей обстановке и корпоративной культуре, созданным при новом руководстве», — сказано в официальном заявлении команды.

Ким вела переговоры с лондонцами от лица инвесторов, но прекратила контакты с клубом после того, как к обсуждению присоединился Уиллоуби. Она заявила директору по развитию бизнеса «Челси» Тому Глику о сексуальных домогательствах со стороны Уиллоуби еще до его трудоустройства в команду и предоставила доказательства. Соглашение с ним заключили три недели назад.

6 сентября лондонцы объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. В качестве причины отставки немецкого специалиста назывались не результаты клуба, а категорический отказ Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду. Команду возглавил Грэм Поттер.

Ксения Курашкина
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